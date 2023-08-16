Татарстанцев предупредили о грозе, ливне и граде 16 и 17 августа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане четвертый день подряд прогнозируют ухудшение погоды — грозы и сильный ветер при них порывами до 15-20 м/с. Как сообщили в Гидрометцентре республики, они ожидаются во второй половине дня и вечером в среду, 16 августа и ночью в четверг, 17 августа.

Также в Татарстане прогнозируют ливни и град. Они возможны локально.

Гидрометцентр республики также предупреждает о тумане местами ночью и утром 17 августа.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, грозы и сильный ветер порывами до 15-20 м/с в Татарстане прогнозировались на понедельник, 14 августа и на вторник, 15 августа. Аналогичная погода ожидается в республике и сегодня днем, 16 августа. Ночью и утром местами мог наблюдаться туман.

Днем 16 августа в Казани ожидается от +24 до +26 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +24 до +29°С.



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Татьяна Демина