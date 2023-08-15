В Татарстане третий день подряд прогнозируют грозы и сильный ветер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане третий день подряд прогнозируют ухудшение погоды — грозы и сильный ветер. Гидрометцентр республики предупреждает также о возможном граде завтра днем.

По прогнозу, грозы в Татарстане возможны в среду, 16 августа, ночью и днем. Порывы ветра могут усиливаться до 15—20 м/с.

Также завтра ночью и днем на территории республики местами возможен туман.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, грозы и сильный ветер в Татарстане прогнозировались на понедельник, 14 августа. Ожидаются они и сегодня, 15 августа. Порывы ветра могут усиливаться до 15—20 м/с.

Днем 15 августа в Казани ожидается от +26 до +28 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +26 до +31°С.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина