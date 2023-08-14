В Татарстане вновь прогнозируют грозы и сильный ветер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане второй день подряд прогнозируют ухудшение погоды — грозы и сильный ветер. Они ожидаются в том числе и в Казани.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, грозы возможны местами ночью и днем во вторник, 15 августа. Порывы ветра могут усиливаться до 15—20 м/с.

Грозы ожидаются в Татарстане местами и днем в понедельник, 14 августа. Порывы ветра также могут достигать 15—20 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня в Казани воздух прогреется до +28...+30°С. В целом по Татарстану ожидается от +27 до +32 градусов.

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Татьяна Демина