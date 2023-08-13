Новости общества

15:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцев предупредили о грозах с усилением ветра в понедельник

14:07, 13.08.2023
Татарстанцев предупредили о грозах с усилением ветра в понедельник
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в понедельник ожидается интенсивность метеорологических явлений. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

Так, днем 14 августа на территории региона местами прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.

Предупреждение будет действовать с 6.00 до 18.00.

Напомним, в Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Оно будет действовать с 14 по 18 августа.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также