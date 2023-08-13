Татарстанцев предупредили о грозах с усилением ветра в понедельник
В Татарстане в понедельник ожидается интенсивность метеорологических явлений. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.
Так, днем 14 августа на территории региона местами прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.
Предупреждение будет действовать с 6.00 до 18.00.
Напомним, в Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Оно будет действовать с 14 по 18 августа.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым