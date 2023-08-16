Сегодня в Казани дождь, гроза и до +26 градусов

В среду, 16 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь и гроза, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Казани ожидается от +24 до +26 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +24 до +29°С.

В Казани также прогнозируется северо-западный с переходом на северо-восточный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—20 м/с.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, до конца недели в Татарстане продержится жара — днем температуры воздуха будут достигать +34 градусов. Гидрометцентр республики также прогнозирует дожди, грозы и сильный ветер.



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Татьяна Демина