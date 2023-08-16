В Казани хотят повысить стоимость одного «квадрата» жилья для расчета платежеспособности молодых семей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани намерен установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на III квартал 2023 года для расчета платежеспособности молодых семей. Как выяснило «Реальное время», он составит 131 875 рублей — больше, чем в предыдущем периоде.

По сравнению с II кварталом 2022 года норматив стоимости одного «квадрата» общей площади жилья для расчета размера платежеспособности молодых семей вырастет на 10 238 рублей. В предыдущем периоде он составлял 121 637 рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в четвертом квартале прошлого года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Казани для расчета платежеспособности молодых семей составлял 121 741 рубль. В июле — сентябре 2022 года он оценивался в 115 859 рублей. А в первом квартале нынешнего года показатель был на отметке 121 637 рублей.

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Айрат Назипов