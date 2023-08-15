Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале достигло 27 человек

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27 человек, об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на Дагестанский центр медицины катастроф.

В МЧС России уточнили, что число пострадавших достигло 75 человек.

Минздрав Дагестана ранее сообщал о 12 погибших и 56 пострадавших, среди которых — 13 детей. Прибывший в Дагестан первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко позднее уточнил, что в больницах находятся 66 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии.

Как заявили в МЧС, вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, где прогремел взрыв.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Илина Хакимова