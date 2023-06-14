Президент России назначил пять судей в Татарстане
В Татарстане назначили пять новых судей, указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.
Назначены три федеральных судьи:
- судья Московского района Казани — Алла Бейзер;
- судья Бугульминского городского суда — Татьяна Барабошкина;
- судья Нижнекамского горсуда — Гульназ Мубаракшина.
Также назначены судьи Арбитражного суда Татарстана: Артур Миронов и Диана Силантьева.
8 июня Госсовет Татарстана избрал 11 новых мировых судей. Мировыми судьями сроком на три года избраны семь человек, судьями без ограничения срока полномочий — четверо.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым