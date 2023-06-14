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Президент России назначил пять судей в Татарстане

11:34, 14.06.2023
Президент России назначил пять судей в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане назначили пять новых судей, указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

Назначены три федеральных судьи:

  • судья Московского района Казани — Алла Бейзер;
  • судья Бугульминского городского суда — Татьяна Барабошкина;
  • судья Нижнекамского горсуда — Гульназ Мубаракшина.

Также назначены судьи Арбитражного суда Татарстана: Артур Миронов и Диана Силантьева.

8 июня Госсовет Татарстана избрал 11 новых мировых судей. Мировыми судьями сроком на три года избраны семь человек, судьями без ограничения срока полномочий — четверо.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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