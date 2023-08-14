Сегодня в Казани ожидается до +30 градусов

В понедельник, 14 августа, в Казани ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +28—30°С. В целом по Татарстану ожидается от +27 до +32 градусов.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Также в столице республики прогнозируется юго-восточный ветер. Его порывы могут достигать 5—10 м/с, местами до 13 м/с, а при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, жаркая сухая погода без дождей в республике сохранится и в начале недели. Во вторник местами возможен небольшой кратковременный дождь.

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Елизавета Пуншева