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«Рубин» уступил «Ростову»

21:59, 12.08.2023
«Рубин» уступил «Ростову»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Рубин» уступил «Ростову» на матче 4-го тура чемпионата России по футболу.

Так, счет игры составил 3-0 в пользу ростовчан.

Составы команд:

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Иванов, Кузнецов, Апшацев, Рахмоналиев, Даку.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Прохин, Вахания, Мелёхин, Ионов, Акбашев, Уткин, Глебов, Мохеби, Комличенко.

Напомним, 26 июля 2023 команды встречались в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Ростов» одержал победу со счётом 1-0.

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Илина Хакимова
СпортФутбол Татарстан

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