«Рубин» уступил «Ростову»
Казанский «Рубин» уступил «Ростову» на матче 4-го тура чемпионата России по футболу.
Так, счет игры составил 3-0 в пользу ростовчан.
Составы команд:
«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Иванов, Кузнецов, Апшацев, Рахмоналиев, Даку.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Прохин, Вахания, Мелёхин, Ионов, Акбашев, Уткин, Глебов, Мохеби, Комличенко.
Напомним, 26 июля 2023 команды встречались в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Ростов» одержал победу со счётом 1-0.
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