«Рубин» уступил «Ростову» в матче Кубка России по футболу
Казанский «Рубин» минимально уступил «Ростову» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч, проходивший в Ростове-на-Дону, завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил полузащитник «Ростова» Иван Комаров. Он поразил ворота Никиты Яновича на 60-й минуте.
Обе команды выступают в группе B. Следующий матч подопечные Рашида Рахимова в рамках турнира проведут 8 августа в Казани. Соперником казанского клуба станет московский «Локомотив».
С «железнодорожниками» «Рубин» сыграл вничью в первом матче сезона Премьер-лиги. Обе команды забили по два гола и не смогли выявить победителя встречи.
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