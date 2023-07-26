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«Рубин» уступил «Ростову» в матче Кубка России по футболу

22:43, 26.07.2023
«Рубин» уступил «Ростову» в матче Кубка России по футболу
Фото: скриншот realnoevremya.ru из трансляции на matchtv.ru

Казанский «Рубин» минимально уступил «Ростову» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч, проходивший в Ростове-на-Дону, завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Ростова» Иван Комаров. Он поразил ворота Никиты Яновича на 60-й минуте.

Обе команды выступают в группе B. Следующий матч подопечные Рашида Рахимова в рамках турнира проведут 8 августа в Казани. Соперником казанского клуба станет московский «Локомотив».

С «железнодорожниками» «Рубин» сыграл вничью в первом матче сезона Премьер-лиги. Обе команды забили по два гола и не смогли выявить победителя встречи.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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