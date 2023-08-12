В ДУМ Татарстана выступили с осуждением танца блогерши в мечети «Кул-Шариф»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В ДУМ Татарстана выступили с осуждением танца блогерши в стенах мечети «Кул-Шариф». Инцидент произошел, согласно информации в социальных сетях, 10 августа. Гостья столицы записала на видео свой танец в стенах мечети, а затем выложила его в соцсети, выразив при этом радость и гордость от того, что ее танец опубликовали в разных пабликах, и она получила «популярность».



— Татарский народ и город Казань славятся своими гостеприимством и толерантностью, а также свято чтят свои родные традиции и религию. <...> «Кул-Шариф» возводился почти 10 лет на пожертвования народа. Поэтому необдуманное и провокационное поведение этой девушки в ее стенах оскорбляют память и чувства верующих — татар, — сказано в обращении.

В нем такое подчеркивается, что такое поведение является кощунственным и на фоне СВО, когда верующие в «Кул-Шарифе» и в других мечетях Татарстана молятся за российских солдат, а также собирают гуманитарную помощь.



— ДУМ РТ решительно осуждает подобные поступок блогерши и призывает к разуму и совести всех, кто рукоплещет ее выходке, потому что свобода слова и убеждений не безгранична, она не может включать в себя оскорбление святынь, — резюмировал первый заместитель муфтия Татарстана, имам-хатыйб мечети «Кул-Шариф» Ильфар хазрат Хасанов.

В 2021 году девушки в легинсах записали видео, в котором они приседают неподалеку от Центрального стадиона, на фоне мечети «Кул-Шариф». Ролик вызвал бурную негативную реакцию у пользователей соцсетей. В том же году еще одна блогерша решила станцевать в одежде с оголенным животом напротив мечети и получила такую же негативную реакцию. В ДУМ РТ осудили действия девушек.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова