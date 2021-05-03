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Заместитель муфтия Татарстана прокомментировал ролик с приседающими на фоне Кул-Шарифа девушками

18:35, 03.05.2021 11
Заместитель муфтия Татарстана прокомментировал ролик с приседающими на фоне Кул-Шарифа девушками

Заместитель главы Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) Рафик Мухаметшин прокомментировал ролик, в котором девушки в легинсах приседают неподалеку от Центрального стадиона, на фоне мечети Кул-Шариф. Этот ролик появился в Инстаграме несколько дней назад и вызвал бурную реакцию у пользователей соцсети — в комментариях сочли неприемлемым приседания на фоне мечети. Автор видео при этом утверждал, что девушек засняли во время разминки перед Казанским марафоном — мечеть же попала в кадр случайно.

Рафик Мухаметшин разделил высказанное в соцсетях мнение о недопустимости подобного видео.

— Это недопустимо. Можно было найти другой фон. Я думаю, с их стороны это провокационные действия. Мы не поддерживаем такие деяния. Хотя они могут ссылаться на светское государство, «что хотим, то и делаем», но для религиозного мусульманского сообщества такие формы неприемлемы, — приводит его слова издание «Подъем».

Мухаметшин также обратил внимание на то, что различные откровенные ролики на фоне Кул-Шарифа — это «избитый сюжет». Такие ролики действительно нередко появляются в сети: в феврале на фоне Кул-Шарифа под стенами Казанского кремля танцевала девушка в одежде с оголенным животом — это также вызывало волну возмущения в комментариях. В декабре прошлого года пользователи соцсетей осудили блогершу, записавшую короткий танец на фоне этой же мечети.

Общество Татарстан
комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 03 май
    Вот людям заняться нечем, кроме как видосики в инете комментировать...
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  • Анонимно 03 май
    Это видео вызвало бурную реакцию только у мракобесов и чалманосцев. Большинству аппетитная разминка очень даже понравилась.
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  • Анонимно 03 май
    Живите в своём 15 веке ) у нас современный мир с лифтами , электромобилями , интернетом и прививками в конце концов ))) если вам в прикол чушь нести - говорите это тихо или в своём круге .
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  • Анонимно 03 май
    Следите за своим, чтобы не совращали несовершеннолетних, а это вполне здоровые девушки откликнулись и приняли участие в марафоне
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  • Анонимно 04 май
    Снести центральный стадион,запретить видеосъёмку в радиусе 2 км вокруг мечети
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  • Анонимно 04 май
    Ширму надо сделать вокруг мечети....
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  • Анонимно 04 май
    Комментёры, а пуси райт в церкви для вас тоже приемлимо и нормально?
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    Анонимно 04 май
    да, нормально, это их проблемы с Богом. А жертвоприношения - не очень. Истинно верующие наверное Коран читаю, а не ролики смотрят. Без этой истерики я бы никогда этот ролик и не увидел бы. Да и сейчас не смотрел, только стоп кадр. Мне не интересен сюжет, а уж заметить мечеть - это надо прям специально стараться.
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  • Анонимно 04 май
    Исламисты во всей красе
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  • Анонимно 04 май
    Стройте в тайге глухой тогда свои мечети6
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  • Анонимно 04 май
    Понастроили мечетей И церквей, куда не смотри - на фоне обязательно они...
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