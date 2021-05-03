Заместитель муфтия Татарстана прокомментировал ролик с приседающими на фоне Кул-Шарифа девушками

Заместитель главы Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) Рафик Мухаметшин прокомментировал ролик, в котором девушки в легинсах приседают неподалеку от Центрального стадиона, на фоне мечети Кул-Шариф. Этот ролик появился в Инстаграме несколько дней назад и вызвал бурную реакцию у пользователей соцсети — в комментариях сочли неприемлемым приседания на фоне мечети. Автор видео при этом утверждал, что девушек засняли во время разминки перед Казанским марафоном — мечеть же попала в кадр случайно.

Рафик Мухаметшин разделил высказанное в соцсетях мнение о недопустимости подобного видео.

— Это недопустимо. Можно было найти другой фон. Я думаю, с их стороны это провокационные действия. Мы не поддерживаем такие деяния. Хотя они могут ссылаться на светское государство, «что хотим, то и делаем», но для религиозного мусульманского сообщества такие формы неприемлемы, — приводит его слова издание «Подъем».

Мухаметшин также обратил внимание на то, что различные откровенные ролики на фоне Кул-Шарифа — это «избитый сюжет». Такие ролики действительно нередко появляются в сети: в феврале на фоне Кул-Шарифа под стенами Казанского кремля танцевала девушка в одежде с оголенным животом — это также вызывало волну возмущения в комментариях. В декабре прошлого года пользователи соцсетей осудили блогершу, записавшую короткий танец на фоне этой же мечети.

