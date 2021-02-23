Жители Казани вновь недовольны танцами на фоне мечети «Кул-Шариф»
Жители Казани вновь выразили свое недовольство танцами на фоне мечети «Кул-Шариф». Негативные эмоции у казанцев вызвал танец местного блогера и танцора Зухры Закировой, который она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Девушка в укороченном лонгливе записала видео с танцами рядом с Кремлем и Кул-Шарифом. В комментариях к Instagram-публикации пользователи высказали недовольство таким поведением: кто-то считает позором танцевать на фоне мечети и неуважением к религии, другие просто посоветовали девушке одеться, ведь на улице мороз.
Однако нашлись и те, кто оценил видео с танцами.
Напомним, в январе жители Казани уже высказывали недовольство аналогичным поступком: в соцсетях разместили видео, на котором девушка сняла сапоги и носки и станцевала голыми ногами на снегу на фоне Кул-Шарифа.
В декабре прошлого года пользователи соцсетей осудили блогершу, записавшую короткий танец на фоне этой же мечети.
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