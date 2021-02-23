Новости общества

13:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жители Казани вновь недовольны танцами на фоне мечети «Кул-Шариф»

13:22, 23.02.2021
Жители Казани вновь недовольны танцами на фоне мечети «Кул-Шариф»
Фото: скриншот

Жители Казани вновь выразили свое недовольство танцами на фоне мечети «Кул-Шариф». Негативные эмоции у казанцев вызвал танец местного блогера и танцора Зухры Закировой, который она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Девушка в укороченном лонгливе записала видео с танцами рядом с Кремлем и Кул-Шарифом. В комментариях к Instagram-публикации пользователи высказали недовольство таким поведением: кто-то считает позором танцевать на фоне мечети и неуважением к религии, другие просто посоветовали девушке одеться, ведь на улице мороз.
Однако нашлись и те, кто оценил видео с танцами.

Напомним, в январе жители Казани уже высказывали недовольство аналогичным поступком: в соцсетях разместили видео, на котором девушка сняла сапоги и носки и станцевала голыми ногами на снегу на фоне Кул-Шарифа.

В декабре прошлого года пользователи соцсетей осудили блогершу, записавшую короткий танец на фоне этой же мечети.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также