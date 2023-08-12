Над Белгородской областью система ПВО уничтожила украинский беспилотник
Сегодня около 17.30 пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по объектам на территории России, сообщили в Минобороны РФ.
— Российскими средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.
Уточняется, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон был сбит на подлете к Шебекинскому городскому округу.
Сегодня в Минобороны России заявляли, что киевский режим днем 12 августа предпринял попытку нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Перед официальным сообщением ведомства Сергей Аксенов сообщал, что в Керченском проливе рядом с Крымским мостом сбили две украинские ракеты. Власти полуострова также добавили, что спецслужбы поставили на объекте дымовую завесу. Сегодня ночью также была пресечена очередная попытка террористической атаки со стороны Украины по объектам на территории полуострова Крым. Атака осуществлялась с помощью 20 дронов.
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