В районе Крымского моста сбили две украинские ракеты

В Керченском проливе рядом с Крымским мостом днем 12 августа сбили две украинские ракеты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, уточнив, что объект не пострадал.

— В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден, — написал он в своем telegram-канале.



Власти Крыма сообщили, что украинские спецслужбы поставили на Крымском мосту дымовую завесу. Движение по нему планируют возобновить в скором времени, пишет «РИА Новости».

Напомним, утром 12 августа Минобороны России сообщило о пресечении ночной попытки киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками по объектам на территории Крыма. Их было 20 — из низ 14 уничтожили средствами ПВО, еще шесть — подавили средствами радиоэлектронной борьбы.



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Татьяна Демина