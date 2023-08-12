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В районе Крымского моста сбили две украинские ракеты

13:36, 12.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
В районе Крымского моста сбили две украинские ракеты
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Керченском проливе рядом с Крымским мостом днем 12 августа сбили две украинские ракеты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, уточнив, что объект не пострадал.

— В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден, — написал он в своем telegram-канале.

Власти Крыма сообщили, что украинские спецслужбы поставили на Крымском мосту дымовую завесу. Движение по нему планируют возобновить в скором времени, пишет «РИА Новости».

Напомним, утром 12 августа Минобороны России сообщило о пресечении ночной попытки киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками по объектам на территории Крыма. Их было 20 — из низ 14 уничтожили средствами ПВО, еще шесть — подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

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Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:11
    Местные к этому, наверное, уже привыкли
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