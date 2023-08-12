МИД России: попытки атаки Киева на Крымский мост не останутся без ответа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытки Украины осуществить террористические атаки в Крыму, заявив, что «Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы».

— Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа, — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД напомнила, что Крымский мост подвергается атакам ВСУ с осени прошлого года, которые «приводили к гибели мирных граждан». По словам Захаровой, киевский режим пытаются «с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях».

В субботу, 12 августа, киевским режимом были предприняты несколько попыток нанесения террористического удара по Крымскому мосту. Утром в Минобороны сообщили, что ночью была также пресечена очередная попытка террористической атаки со стороны Украины по объектам на территории полуострова Крым. Атака осуществлялась с помощью 20 дронов.

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Илина Хакимова