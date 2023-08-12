Жительнице Челнов удалили яичник размером с мяч для регби и весом 7 кг

В Набережных Челнах врачи онкологического диспансера удалили 65-летней пациентке огромную опухоль яичника размером с мяч для регби и весом 7 кг, сообщили в пресс-службе клиники.

— Если учесть, что в норме размер яичника не превышает 3-5 см в длину и подобные патологии развиваются не за один день и даже не за год — женщина не посещала врачей долгое время, — сказано в сообщении.

Заведующий онкологическим отделением №15 онкодиспансера Линар Нигматуллин рассказал, что операция длилась 2,5 часа: «в самой матке мы обнаружили миоматозные узлы больших размеров, к сожалению, пришлось удалить женщине и матку и ее придатки».

В конце июля врачи онкологического диспансера Набережных Челнов спасли жизнь 74-летней женщине, которая страдала от рака почки и тромба.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова