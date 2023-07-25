Челнинские врачи спасли жизнь 74-летней женщине с раком почки и тромбом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Врачи онкологического диспансера Набережных Челнов спасли жизнь 74-летней женщине, которая страдала от рака почки и тромба. Пенсионерка не обследовалась у специалистов и не подозревала об опасном заболевании.

— Распространенный рак правой почки, с большим 5-сантиметровым тромбом в просвете нижней полой вены, опасен высоким риском осложнений. При остром течение тромб мог просто оторваться, вызвать моментальную закупорку вен и остановку сердца, — рассказал главный внештатный трансплантолог Татарстана Александр Киршин.

Врачам удалось аккуратно извлечь тромбовые массы и удалить правую почку. Операция длилась несколько часов и прошла успешно.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале месяца хирурги БСМП в Набережных Челнах удалили 72-летнему пациенту огромную опухоль головного мозга. Операция длилась 5 часов. Врачи вырезали опухоль из основания черепа, не задевая здоровые клетки мозга.



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Айрат Назипов