Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Международным днем молодежи

Фото: скриншот видео Рустама Минниханова от realnoevremya.ru/vk.com

Раис Татарстана Рустам Минниханов разместил в своих социальных сетях видео, приуроченное к Международному дню молодежи, где поздравил татарстанцев с праздником.

В ролике рассказывается о молодых жителях Татарстана, которые, несмотря на свой юный возраст, уже достигли высоких успехов: это и программисты, и гримеры, и учителя, и участники СВО и многие другие.

— Кто-то думает, что быть классным специалистом можно только обладая большим жизненным опытом. Но это далеко не так: современная молодежь тому подтверждение. Они — наша гордость, наша сила и наше будущее! С Международным днем молодежи! — говорится в видео.



Сегодня, 12 августа, отмечается Международный день молодежи, а также День Военно-воздушных сил России.



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Илина Хакимова