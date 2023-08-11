Семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей

Семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей, тяжело раненные в реанимации получат по 500 тысяч рублей, госпитализированные с переломами — 300 тысяч, людям с легкими травмами и на амбулаторном лечении — по 100 тысяч, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Он подчеркнул, что город необходимо как можно скорее «вернуть к нормальной жизни»: восстановить дома и инфраструктуру. По его словам, из-за взрыва пострадали 440 квартир и 20 частных домов, повреждены 184 автомобиля.

Пострадали и пять инфраструктурных объектов: среди них — две школы и колледж. К 1 сентября они будут восстановлены.

— От взрыва повреждена заводская котельная, без горячей воды оставались 12 домов. Сегодня мы подключили их к мобильной котельной, горячая вода в домах есть или появится в течение нескольких часов, — указал губернатор.



Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в районе котельной 9 августа. Происшествие произошло из-за нарушения технологического процесса, заявили в экстренных службах. Разрушен склад на площади 1,6 тыс. кв. метров.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ).

Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили. Работы на месте продолжаются. Установлено нахождение четырех человек, числившихся пропавшими, неизвестна судьба еще восьми человек.

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Маргарита Головатенко