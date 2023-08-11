На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили разбор завалов

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили, сообщили ТАСС в экстренных службах.



Работы на месте продолжаются. Установлено нахождение четырех человек, числившихся пропавшими, неизвестна судьба еще восьми человек, рассказал собеседник агентства.

10 августа утром сообщалось, что после взрыва остается неизвестной судьба 12 человек. Вечером накануне в Минздраве России сообщили, что число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде возросло до 80 человек.

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в районе котельной. Происшествие произошло из-за нарушения технологического процесса, заявили в экстренных службах. Разрушен склад на площади 1,6 тыс. кв. метров.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ).

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Маргарита Головатенко