Минздрав России: число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде возросло до 80 человек

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде возросло до 80 человек. Об этом сообщили в Минздраве России.

Уточняется, что 15 человек находятся в больницах. У троих пострадавших наблюдается тяжелое состояние. Еще один человек эвакуирован в центр Бурденко.

В Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода прогремел взрыв в районе котельной. Происшествие произошло из-за нарушения технологического процесса, заявили в экстренных службах. Разрушен склад на площади 1,6 тыс. кв. метров.

После взрыва на складе пиротехники в районной больнице скончалась женщина. Оставалась неизвестной судьба 12 человек.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ).

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Елизавета Пуншева