После взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной судьба 12 человек
После взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной судьба 12 человек, сообщили ТАСС в экстренных службах.
— По уточненным данным, остается неизвестной судьба 12 человек. Поисковые работы продолжаются, — сказал собеседник агентства.
Ранее в экстренных службах сообщили, что без вести пропавшими значатся девять человек.
В Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода прогремел взрыв в районе котельной. Происшествие произошло из-за нарушения технологического процесса, заявили в экстренных службах. Разрушен склад на площади 1,6 тыс. кв. метров.
После взрыва на складе пиротехники в районной больнице скончалась женщина. Пострадали более 60 человек.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ).
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