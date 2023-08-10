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После взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной судьба 12 человек

09:47, 10.08.2023
После взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной судьба 12 человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

После взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной судьба 12 человек, сообщили ТАСС в экстренных службах.

— По уточненным данным, остается неизвестной судьба 12 человек. Поисковые работы продолжаются, — сказал собеседник агентства.

Ранее в экстренных службах сообщили, что без вести пропавшими значатся девять человек.

В Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода прогремел взрыв в районе котельной. Происшествие произошло из-за нарушения технологического процесса, заявили в экстренных службах. Разрушен склад на площади 1,6 тыс. кв. метров.

После взрыва на складе пиротехники в районной больнице скончалась женщина. Пострадали более 60 человек.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ).

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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