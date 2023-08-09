После взрыва на складе в Сергиевом Посаде скончалась женщина

После взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде в районной больнице скончалась женщина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

— Одна из пострадавших в результате полученных травм скончалась в районной больнице. Известно, что женщина 1978 года рождения работала в цехе №54 ЗОМЗа, — заявлено в сообщении.

По словам губернатора Алексея Воробьева, после ЧП за медицинской помощью обратились 56 человек, 30 человек находятся в стационаре, шестеро из них — в реанимации. Еще 26 пострадавших обратились в травмпункт, но госпитализация им не понадобилась.

Склад, на котором произошел взрыв, арендовала частная компания «Пиро-Росс». В марте ей вынесли предостережение из-за возможных «нарушений обязательных требований». С апреля компания в едином реестре юридических лиц числится банкротом. Причиной стала задолженность по налогам, сборам и штрафам.

По факту нарушений требований промышленной безопасности возбуждено уголовное дело.

Как «РИА Новости» сообщили в Следственном комитете, версия об атаке беспилотника на территорию завода не подтвердилась.

Взрыв произошел сегодня утром.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева