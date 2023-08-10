За сутки в Казани от наездов пострадали двое дорожных рабочих — один погиб

В Казани 9 августа двое дорожных рабочих пострадали от ДТП — один скончался, сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.



Первое ДТП случилось в 00.19 напротив дома №36 по ул. Залесной. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля KIA не выбрал безопасную скорость и наехал на стоящий прицеп. После удара его отбросило на 24-летнего рабочего, ремонтирующего дорогу. Его госпитализировали в городскую больницу.

Второе ДТП с рабочим произошло в 9.05 напротив ЛЭП №12 по ул. Оренбургский тракт. 22-летний водитель Evolute наехал на 29-летнего дорожного работника, он скончался в медицинском учреждении.

Еще одна авария с погибшим произошла напротив дома №21 по ул. Вишневского. В 20.00 48-летний водитель автомобиля Toyota наехал на 63-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в не предусмотренном для этого месте.

Всего 9 августа на казанских дорогах случились 104 ДТП. Помимо того, что двое человек погибли, семеро пострадали: четыре пешехода и три пассажира автомобилей получили травмы различной степени тяжести.

С начала года в Татарстане произошло 104 ДТП с участием велосипедистов. В результате происшествий погибли шесть человек, а 99 получили травмы.

7 августа в Заинске около 10.00 сбили 9-летнюю девочку. Инцидент произошел напротив Ледового дворца на проспекте Победы. По предварительным данным, на ребенка наехал пожилой водитель на автомобиле «Жигули». Девочку госпитализировали.

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Маргарита Головатенко