В Заинске на пешеходном переходе сбили девочку на велосипеде

В Заинске сегодня около 10.00 сбили 9-летнюю девочку. Инцидент произошел напротив ледового дворца на проспекте Победы, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, на ребенка наехал пожилой водитель автомобиля «Жигули». Девочку госпитализировали.

На место происшествия выехал и. о. Заинского городского прокурора Ильнур Мустакимов. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.



2 июня на улице Ленина в Зеленодольске сбили 11-летнего велосипедиста. Мальчик получил ушиб челюсти и бедра. Ребенка осмотрели и отпустили домой. Водителя легковушки привлекли к административной ответственности.

В Татарстане зафиксирован рост всех основных показателей аварийности с пострадавшими велосипедистами. За первые шесть месяцев в России зарегистрировано 2 151 ДТП с пострадавшими велосипедистами. Рост составил 8,6%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко