В Татарстане растет количество ДТП с участием велосипедистов — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

С начала года в Татарстане произошло 104 ДТП с участием велосипедистов. В результате происшествий погибли шесть человек, а 99 получили травмы.

При этом зачастую велосипедисты сами нарушают правила дорожного движения, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. За 10 минут сотрудники ГИБДД со съемочной группой выявили 10 нарушений.

Так, проезд по пешеходному переходу — самое частое нарушение ПДД среди велосипедистов и самокатчиков. По правилам, перед зеброй следует встать с транспорта и пройти дорогу пешком. Штраф за нарушение — 800 рублей.

7 августа в Заинске около 10.00 сбили 9-летнюю девочку. Инцидент произошел напротив Ледового дворца на проспекте Победы. По предварительным данным, на ребенка наехал пожилой водитель на автомобиле «Жигули». Девочку госпитализировали.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева