В Индии зафиксировали случаи заражения новым подвариантом коронавируса Eris

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Индии зарегистрировали случаи заражения новым подвариантом COVID-19 под названием Eris. Об этом сообщает «РИА Новости».

Новый штамм EG.5.1 происходит от «омикрона». Впервые его обнаружили в марте этого года. В июле этим подвариантом заразились в Великобритании. До недавнего времени он не вызывал больших опасений, но ученые обеспокоены скоростью его распространения и ростом числа заразившихся.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце июля власти Татарстана отменили ограничения и меры поддержки, которые были введены в период коронавируса. Всего в республике было прекращено действие 88 документов. Постановление было подписано премьер-министром региона Алексеем Песошиным.

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Елизавета Пуншева