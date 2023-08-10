Ростехнадзор приостановил добычу угля на шахте «Листвяжная»

Ростехнадзор приостановил добычу угля на шахте «Листвяжная» (входит в «СДС-Уголь»), об этом сообщил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

Протокол о временном запрете деятельности составили 9 августа. Работы приостановили в связи с нарушением в работе системы аэрогазового контроля.

Всего с 3 по 9 августа 2023 года Сибирское управление Ростехнадзора составило протоколы о временном запрете деятельности на девяти шахтах Кузбасса.

Работу на «Листвяжной» впервые восстановили менее месяца назад после аварии, случившейся 25 ноября 2021 года. В шахте взорвался метан, в результате чего погибли 46 горняков и пять спасателей.

После случившегося арестовали девять человек, в том числе основного собственника шахты Михаила Федяева, инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв. На шахтах Кузбасса после инцидента нашли более 2 тысяч нарушений и возбудили более 830 административных дел.

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Маргарита Головатенко