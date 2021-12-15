СК сообщил о задержании ряда лиц из руководства холдинга СДС по делу о гибели горняков на «Листвяжной»
Следком России сообщил о задержании четверых лиц из числа руководящего состава холдинга«СДС-Уголь». Среди задержанных:
- основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев;
- генеральный директор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев;
- технический директор «СДС-Угля» Антон Якутов;
- главный инженер шахты Анатолий Лобанов.
Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении всех задержанных.
Ранее по делу были задержаны директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименко, а еще главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Всем им предъявили обвинения.
«Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений и лиц, чьи действия и бездействие повлекли трагические последствия», — сказано в сообщении.
О задержании Федяева сообщалось сегодня утром.
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