СК сообщил о задержании ряда лиц из руководства холдинга СДС по делу о гибели горняков на «Листвяжной»

Следком России сообщил о задержании четверых лиц из числа руководящего состава холдинга«СДС-Уголь». Среди задержанных:



основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев;

генеральный директор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев;

технический директор «СДС-Угля» Антон Якутов;

главный инженер шахты Анатолий Лобанов.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении всех задержанных.

Ранее по делу были задержаны директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименко, а еще главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Всем им предъявили обвинения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений и лиц, чьи действия и бездействие повлекли трагические последствия», — сказано в сообщении.

О задержании Федяева сообщалось сегодня утром.

Маргарита Головатенко