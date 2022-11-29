В Казани планируют изменить развязку на пересечении проспекта Победы и Оренбургского тракта

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В Казани планируют переделать развязку на пересечении проспекта Победы и Оренбургского тракта. Это связано с жалобами водителей на проблемный участок, сообщает ГТРК «Татарстан».

— Постоянно пробки в выходные, в пятницу. Потому что все едут на выезд из города, поэтому пробки. Еще и аварии бывают постоянно, — подчеркнул казанец Алмаз Хуснутдинов.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, как и в мэрии Казани, также признают проблему.

— В данном месте существует неполная транспортная развязка, которая не обеспечивает все направления движения. С целью опеределения и возможной реорганизации данного узла и данной развязки готовятся инженерные изыскания для проектных решений, — объяснил заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров.

Фото: realnoevremya.ru

По информации издания, эскиз нового варианта представят после завершения всех исследований и расчетов. Протяженность участка составляет 800 метров ширина — 5,5 метра. Все работы планируется завершить до июля 2023 года. На эти цели из бюджета республики выделено 9 миллионов рублей.

Напомним, в Казани завершают проекты оптимизации дорожного движения на Мамадышском тракте и улице Патриса Лумумбы. На Мамадышском тракте сейчас фиксируют задержку движения — особенно это касается места пересечения с ул. Рахлина, где построили жилые комплексы и установили светофор. По проекту расширение дороги не предусмотрено.

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Елизавета Пуншева