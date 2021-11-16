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В Казани временно перекроют кольцевую развязку у Деревни Универсиады

11:09, 16.11.2021
В Казани временно перекроют кольцевую развязку у Деревни Универсиады
Фото: kzn.ru

В Казани временно перекроют движение на кольцевой развязке у Деревни Универсиады. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Ограничения будут действовать с 17 ноября по 1 декабря возле здания №95 по Оренбургскому тракту, где расположена студенческая поликлиника. Из центра города транспорт сможет проехать в сторону аэропорта. Со стороны улице Парина проехать будет нельзя.

Ограничения связаны с ремонтно-восстановительными работами на сетях ливневой канализации.

Ранее в Казани продлили ограничение движения на улице Рихарда Зорге

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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