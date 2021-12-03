В Казани продлили ограничение движения на Оренбургском тракте

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани продлили ограничение на перекрестке с круговым движением у Деревни Универсиады по Оренбургскому тракту, сообщает мэрия города.



Движение приостановлено из-за ремонтно-восстановительных работ на сетях ливневой канализации на кольце у Деревни Универсиады. Ограничение будет действовать до 15 декабря.

Движение ограничено возле здания №95 по Оренбургскому тракту, около студенческой поликлиника. Закрыта часть кольца — из центра города транспорт может проезжать только в сторону аэропорта.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в ГИБДД Казани предложили маршруты из-за ограничений на пересечении улиц Оренбургский тракт — Парина.

О том, как в Казани реорганизуют троллейбусный маршрут на кольце на улице Парина, читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко