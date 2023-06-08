В Казани вместо закрытого кольца у Деревни Универсиады построят новую развязку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани вместо кольца около Деревни Универсиады построят новую развязку, рассказал во время прямого эфира глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.



«Оренбургское» кольцо изначально закрыли для обследования сетей. Однако, как показала практика, пробка в этот период уменьшилась, поэтому было принято решение закрыть кольцо насовсем.

— Конечно, все мы живем так, что какие-то нововведения всегда нас пугают, но практика показывает, что все это к лучшему, — сказал Салихов и отметил, что кольцо все же необходимо, поскольку отсутствие развязки создает неудобства жителям, следующим из центра города до улицы Парина.

На проектирование развязки в ближайшее время должны выделить средства, указал Салихов.

Впервые на транспортном кольце у Деревни Универсиады изменили схему движения в ноябре 2021 года: проводились работы на ливневой канализации. Ограничения сначала продлевали, а после решили и вовсе закрыть движение по кольцу.

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Маргарита Головатенко