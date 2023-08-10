В Казани предоставили отсрочку платежей за установку рекламных конструкций за третий квартал 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани предоставил отсрочку платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города за третий квартал 2023 года. Решение приняли в связи с необходимостью «дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в области наружной рекламы в условиях сложной экономической ситуации» в России.



Для владельцев рекламных конструкций, установленных в Казани по договорам, определены сроки оплаты по следующему графику: до 30 июня — 70%, до 31 июля — 30%.



Управлению наружной рекламы и информации Казани поручено не начислять пени в отношении задолженности по оплате за июль-сентябрь 2023 года по договорам

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций при соблюдении установленных исполкомом города сроков оплаты.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Напомним, в марте пандемийного 2020 года представители индустрии наружной рекламы Казани направили мэру городу Ильсуру Метшину письмо, в котором пожаловались на многочисленные срывы размещения из-за COVID-19 и грядущие убытки. Они попросили перенести арендные платежи с 2020-го на 2021 год и компенсировать им убытки, а также выкупить часть простаивающих поверхностей под социальную рекламу.



В итоге им предоставили отсрочку внесения платежа за второй квартал 2020 года. В последующем мера не раз продлевалась. Отсрочка платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Казани предоставлялась и на протяжении всего 2022 года, а также в первом и втором кварталах 2023-го.



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Татьяна Демина