В Казани предоставят отсрочку платежей за установку рекламных конструкций за II квартал 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани постановил предоставить владельцам рекламных конструкций, установленных по договорам на их установку и эксплуатацию, отсрочку платежей за II квартал 2023 года. Решение принято в связи с необходимостью принятия дополнительных мер поддержки субъектов МСП в области наружной рекламы в условиях сложной экономической ситуации в России.

Сроки оплаты определены по следующему графику: до 31 марта — 50%, и еще 50% — до 30 апреля текущего года.



Управлению наружной рекламы и информации Казани поручено не начислять пени в отношении задолженности по оплате за апрель — июнь по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если предприниматель соблюдает установленные исполкомом сроки оплаты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в марте пандемийного 2020 года представители индустрии наружной рекламы Казани направили мэру города Ильсуру Метшину письмо, в котором пожаловались на многочисленные срывы размещения из-за COVID-19 и грядущие убытки. Они попросили перенести арендные платежи с 2020-го на 2021 год и компенсировать им убытки, а также выкупить часть простаивающих поверхностей под социальную рекламу.



В итоге им предоставили отсрочку внесения платежа за второй квартал 2020 года. В последующем мера не раз продлевалась. Отсрочка платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Казани предоставлялась и за I, II, III и IV кварталы 2022 года, а также за январь — март этого года.

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Татьяна Демина