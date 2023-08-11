Сегодня в Казани ожидается до +31 градуса

В пятницу, 11 августа, в Казани ожидается малооблачная погода без дождей. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +29..+31°С. В целом по Татарстану ожидается от +27 до +32 градусов.

В Казани также прогнозируется северо-восточный ветер. Его порывы могут достигать 4—9 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Напомним, в Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов, объявленное 2 августа. Оно будет действовать по 16 августа.



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Татьяна Демина