Казанца привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жителя Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию проводимой Вооруженными силами России специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Татарстану.

Видео, на котором мужчина говорит дискредитирующие слова, выявили при мониторинге интернета. Полицейские установили его личность, доставили в территориальный отдел МВД и составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России.



Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения.

Напомним, специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



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Елизавета Пуншева