В Татарстане увеличили стоимость квадратного метра жилья в сельской местности для расчета соцвыплат и субсидий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 1 января 2024 года меняется стоимость квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях для двух случаев. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации.

Для расчета размера социальных выплат на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, стоимость теперь составит 31,8 тысячи рублей. Стоимость используется для расчета размера субсидий на строительство (приобретение) жилья.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для расчета размера субсидий бюджетам муниципальных районов Татарстана на оказание финансовой поддержки районам стоимость квадратного метра составляет 62 тысячи рублей. Они выдаются на финансовую поддержку при строительстве или приобретении жилья, предоставляемого по договору найма.

На 2023 год стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях для расчета социальных выплат составляет 30,2 тысячи рублей, для расчета субсидий — 54 тысячи рублей.

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Елизавета Пуншева