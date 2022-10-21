В Татарстане утвердили стоимость квадратного метра в селах для расчета социальных выплат

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях в республике для расчета размера социальных выплат на 2023 год. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



Стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях составит 30,2 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В понедельник власти установили стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях для расчета размера субсидий на 2023 год бюджетам районов. Она составит 54 тысячи рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина