В Татарстане утвердили стоимость «квадрата» жилья в селах для расчета размера субсидий районам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях для расчета размера субсидий на 2023 год бюджетам районов. Она выдается на финансовую поддержку при строительстве или приобретении жилья, предоставляемого по договору найма.

Согласно постановлению кабмина Татарстана, стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях составит ровно 54 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом месяце власти Казани установили норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в городе на IV квартал 2022 года для расчета платежеспособности молодых семей и размера социальных выплат, предоставляемых им на приобретение жилой недвижимости. Он составит 121 741 рубль.

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Татьяна Демина