В Татарстане насчитывается 397 тысяч пациентов с офтальмологическими заболеваниями

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане насчитывается 397 тысяч пациентов с офтальмологическими заболеваниями. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель главного врача Республиканской клинической офтальмологической больницы, заслуженный врач региона Елена Жиденко.



— Про абсолютные цифры немножко хочется сказать, сколько у нас в Татарстане всего офтальмологически больных — это порядка 400 тысяч, точнее 397 тысяч пациентов, — сказала она.

В прошлом году в республике болезни глаз выявили у 97 тысяч татарстанцев. Как заявила Елена Жиденко, соотношение детей и взрослых примерно одинаково — 47 и 50 тысяч соответственно.

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Сегодня, 8 августа, отмечается Международный день офтальмолога. «Реальному времени» Елена Жиденко рассказала, как сохранить здоровье зрения и какими технологиями владеют офтальмологи сегодня. Подробнее — в интервью.

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Татьяна Демина