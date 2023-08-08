Казанский молодежный саммит пройдет с 28 по 30 августа

Казанский молодежный саммит пройдет в столице Татарстана с 28 по 30 августа, прием заявок уже завершен, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.



Больше всего заявок на участие в саммите были получены от таких стран, как Узбекистан, Пакистан, Ливия, Нигерия, Индонезия и Египет.

Участники форума будут работать по пяти направлениям:

семейные ценности;

жизнь и достоинство;

взаимоуважение и взаимопонимание;

непрерывное обучение и профессиональная самореализация;

дружба народов и национальная идентичность.

Заявочная кампания второго Казанского Глобального молодежного саммита для молодежи из стран-членов или наблюдателей Организации Исламского сотрудничества, стран БРИКС и Азиатско-Тихоокеанского региона стартовала в июле.

В прошлом году Глобальный молодежный саммит проходил в Казани с 27 по 30 августа. В нем приняли участие представители 69 стран, в том числе Канады. Среди участников — молодые дипломаты и руководители иностранных и международных крупных молодежных организаций. Саммит проходит в рамках международной программы «Казань — Молодежная столица ОИС — 2022».

Известно, что по итогам Казанского глобального молодежного саммита будет сформирована долгосрочная программа международного молодежного сотрудничества по разным направлениям. Всего в 2022 году Казанский глобальный молодежный саммит посетили более 300 специалистов по делам молодежи из 67 стран — это специалисты из Ирана, Ливии, ОАЭ и других.

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Маргарита Головатенко