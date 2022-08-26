В Казанском глобальном молодежном саммите примет участие представитель недружественной России Канады

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казанском глобальном молодежном саммите, который пройдет в столице Татарстана с 27 по 30 августа, примет участие представитель Канады — страна, которая внесена в список недружественных России. По происхождению он пакистанец, уточнил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

— Все те, кто сюда приезжают, у большинства из них бэкграунд связан именно со странами, которые входя в географию ОИС. Вот, например, представитель Канады — он по происхождению пакистанец, просто проживает в этой стране. И если мне не изменяет память, есть представители, в том числе стран Балканского полуострова, например, которые тоже принимаютучастие в нашем форуме. Вообще мы получили более 7 тысяч заявок из 130 стран. То есть это очень широкая география, — уточнил он.

Рассматривая заявки, предпочтение отдавали тем, у которых наибольшее портфолио и которые представляют максимально широкую аудиторию. Участники, по его словам, приезжают с интересом развития двухсторонних отношений.

— Если мы говорим в данном случае о представителе Канады по происхождению из Пакистана, но проживающем в Канаде, то [речь идет] об укреплении отношений с его организацией непосредственно, — уточнил глава Министерства по делам молодежи Татарстана.

Скриншот трансляции

Тимур Сулейманов уточнил, что география стран-участниц Казанского глобального молодежного саммита шире, чем 56 государств, входящих в ОИС. По его мнению, это подчеркивает значимость мероприятия.

В Казанском глобальном молодежном саммите примут участие представили 69 стран. Среди них молодые дипломаты и руководители иностранных и международных крупных молодежных организаций.

Казанский глобальный молодежный саммит состоится в рамках международной программы «Казань — Молодежная столица ОИС — 2022». Он пройдет в столице Татарстана с 27 по 30 августа.



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Татьяна Демина