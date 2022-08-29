Казанский глобальный молодежный саммит посетили более 300 специалистов по делам молодежи из 67 стран

Фото: кадр видео / ТНВ

Казанский глобальный молодежный саммит посетили более 300 специалистов по делам молодежи из 67 стран — это специалисты из Ирана, Ливии, ОАЭ и других, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Молодежь составляет четверть населения Татарстана. Работе с ней уделают большое внимание — создают инфраструктуру, налаживают работу множества организаций, чтобы молодые люди смогли реализовать себя в различных сферах, отметил президент республики Рустам Минниханов:

— Необходимость удовлетворения законных потребностей молодежи, содействие в решении ее проблем становится важнейшим фактором развития политики государства и регионов.

Глобальный молодежный саммит проходит в Казани с 27 по 30 августа. В нем принимают участие представители 69 стран, в том числе Канады. Среди участников — молодые дипломаты и руководители иностранных и международных крупных молодежных организаций. Саммит прходит в рамках международной программы «Казань — Молодежная столица ОИС — 2022».

Известно, что по итогам Казанского глобального молодежного саммита будет сформирована долгосрочная программа международного молодежного сотрудничества по разным направлениям.



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Маргарита Головатенко