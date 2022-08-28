По итогам молодежного форума в Казани появится программа международного сотрудничества

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам Казанского глобального молодежного саммита будет сформирована долгосрочная программа международного молодежного сотрудничества по разным направлениям, сообщил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.



По его словам, программа предполагает сотрудничество по вопросам, обсуждаемых по программе в ходе дискуссий и по разным направлениям — например, туризма и добровольчества. По ним планируются организовывать различные формы международных стажировок.

— Мы, я думаю, получим очень хороший инструментарий, хорошие механизмы по совершенствованию молодежной политики. Мы уже сегодня видим, что подписываются соглашения между теми странами, которые принимают участие и, безусловно, с РФ в том числе, — подчеркнула заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и добавила, что большой объем вопросов связан с культурным и межнациональным диалогом.

Фото: tatarstan.ru (архив)

Глобальный молодежный саммит проходит в Казани с 27 по 30 августа. В нем принимают участие представители 69 стран, в том числе Канады. Среди участников — молодые дипломаты и руководители иностранных и международных крупных молодежных организаций.

Тимур Сулейманов уточнил, что география стран-участниц Казанского глобального молодежного саммита шире, чем 56 государств, входящих в ОИС. По его мнению, это подчеркивает значимость мероприятия.

Казанский глобальный молодежный саммит состоится в рамках международной программы «Казань — Молодежная столица ОИС — 2022».

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Маргарита Головатенко