В Татарстане легковушка столкнулась с трактором — погибли три человека

Накануне ночью. в 21.20 в Татарстане на автодороге Арск — Большая Атня произошла смертельная авария с участием трактора, унесшая жизни трех человек — в том числе 5-летнего ребенка, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану



По предварительным данным, водитель автомобиля LADA не выбрал безопасную скорость и дистанцию, совершив столкновение с трактором в составе прицепа.

Уточняется, что трактор двигался с выключенными внешними световыми приборами.

Обстоятельства происшествия выясняются.

В Татарстане за январь — май 2023 года зарегистрировали 1 196 аварий, в которых травмы различной степени тяжести получили 1 458 человек. Количество пострадавших выросло на 16 человек. По смертности показатель по итогам первых пяти месяцев года оказался лучше — количество погибших сократилось на 20 человек, до 85.



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Илина Хакимова