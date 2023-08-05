Российские войска освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР

Российские войска освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

— На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики, — рассказали в военном ведомстве.

Вместе с этим штурмовые отряды при наступлении на широком фронте улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.

realnoevremya.ru (архив)

В конце прошлого месяца подразделения 15-й мотострелковой бригады ВС России сумели освободить населенный пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении. Общее продвижение войск составило до четырех километров по фронту и до двух километров в глубину боевых порядков обороняющегося противника.



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Максим Кокунин