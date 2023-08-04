Посол России в Белоруссии: «Зачем проводить чемпионат мира в Фукуоке, если рекорды ставят в Казани?»

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов прокомментировал открытие Вторых Игр стран СНГ в Белоруссии. Первые Игры стран СНГ состоялись в 2021 году в Казани.

Игры стран СНГ проходят на фоне ситуации с недопуском российских и белорусских спортсменов на многие международные соревнования. Грызлов считает, что нельзя «всерьез воспринимать чемпионат мира по фигурному катанию, художественной гимнастике или синхронному плаванию без участия наших спортсменов, которые десятилетиями являются безоговорочными фаворитами».

— Сможет ли спокойно спать американец Райан Мёрфи, выигравший «золото» на чемпионате мира по плаванию в Фукуоке, зная, что буквально одновременно — 26 июля — наш выдающийся пловец Климент Колесников на Кубке России в Казани установил лучший результат сезона в мире, пройдя ту же самую дистанцию в 100 метров чуть ли не на полсекунды быстрее? Более того, 27 июля россиянин взял еще и мировой рекорд в 50-метровке на спине — 23,55 секунды, — сказал посол России в Белоруссии.

По словам Грызлова, прошлогодний рекорд американца Хантера Армстронга медленнее на целых 16 сотых, что «вечность по меркам современного плавания»:

— По всей видимости, международная федерация водных видов спорта утвердит рекордное время Климента Колесникова, показанное в Казани, поскольку подобный прецедент уже был. Однако абсурдность ситуации просто поражает. Зачем проводить чемпионат мира в Фукуоке, если рекорды в это время ставят в Казани?

Нельзя утверждать, что санкции и дискриминация пошли спортсменам на пользу, однако можно констатировать, что российские и белорусские спортсмены не утратили ни навыки, ни потенциал — напротив, только продолжают прогрессировать. Россия и Белоруссия не намерены изолироваться от мирового спортивного движения и открыты для сотрудничества, считает Грызлов.

Он упомянул, что в России на весь год запланированы спортивные мероприятия, в том числе проведение «Игр будущего» в Казани, призванных объединить зрелищные классические дисциплины и киберспорт.

Во Вторых Играх стран СНГ в Минске примут участие 2 214 спортсменов из 22 стран. Российские спортсмены выступят во всех 20 видах спорта. Церемония открытия состоится 5 августа на «Минск-Арене». Соревнования пройдут в 11 городах Белоруссии. На 6 августа намечено заседание министров спорта стран СНГ.

Соревнования в Белоруссии будут сильно отличаться от игр Казани: старты проводят всей страной. В Минске пройдут легкая атлетика, современное пятиборье, художественная гимнастика и еще пять спортивных дисциплин. По два старта примут Брест (гандбол и плавание) и Гродно (тяжелая атлетика и хоккей на траве). В Борисове будет мини-футбол, в Гомеле предстоит соревноваться дзюдоистам, в Витебске назначен тайский бокс, в Жлобине — самбо, в Молодечно — пляжный волейбол, в Солигорске все виды спортивной борьбы: и вольная, и греко-римская, и женская. Подробнее об Играх стран СНГ, а также двух других соревнованиях, которые пройдут в Уфе и Екатеринбурге, — в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко